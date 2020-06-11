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Звездный гость

Федор Лавров: «Анну Николаевну» расстреливали всем коллективом»

Актер рассказал о съемках в сериале «Проект «Анна Николаевна» и оценил перспективу повсеместного внедрения роботов и андроидов.

Федор Лавров: «Анну Николаевну» расстреливали всем коллективом»
едор Лавров: «Загадку души ни один искусственный интеллект сымитировать не сможет» Фото: ТНТ

15 июня на ТНТ стартует новый сериал — «Проект «Анна Николаевна». История о том, как в провинциальный отдел полиции попадает на службу новая сотрудница.

Идеальная отличница изо всех сил старается влиться в коллектив и только начальник знает, что под формой скрывается девушка-андроид.

О том, как проходили съемки, о самых сложных и курьезных моментах актер Федор Лавров, исполнивший роль полицейского Славу Ляпина, рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Честный полицейский Слава

Сцена с расстрелом Анны Николаевны стала одной из самых сложных во время съемок
Фото: ТНТ

— Федор, лично для вас «Проект Анна Николаевна» чем-то отличается от других ваших работ?

— У меня уже был проект, где фигурировали андроиды, — сериал «Лучше, чем люди». Там была фантастическая драма.

«Анна Николаевна» — интересный микс жанров. Комедия с фантастическим сюжетом. Интерес в этом.

В такого рода работе еще не участвовал. Да и такого героя, как Слава, никогда не играл. Мне хотелось попробовать себя в новом характере.

— Ваш герой Слава Ляпин – какой он?

— Как я вижу, таких служащих в органах много. Он довольно честный человек. Звезд с неба не хватает, но прямой.

Влюбился он в проститутку, она ему нравится. И не озадачивается моралью — ну и что, что она девушка с пониженной социальной ответственностью? Он доверяет чувствам.

Такой, «соль земли», нормальный мужик. Не гений сыска и не спецназовец. Честный полицейский, который честно делает работу и относится к ней с высокой мерой ответственностью.

У него есть много качеств, которые кажутся мне важными для человека в погонах. Он порядочен и всегда выручит товарища.

В то, что роботы смогут полностью заменить человека, актер не верит Фото: ТНТ

— Поделитесь интересными подробностями, которые остались за кадром.

— Пожалуй, самым сложным был расстрел Анны Николаевны. С трюковой точки зрения сцена была непростой, мы один раз сняли, поняли, что не совсем то. Переснимали.

Это была большая подготовка — огромная толпа народу, пиротехники, оружейники, каскадеры, все должно было работать слаженно. И по размаху, наверно, это самая эпичная сцена.

А из забавного была смешная сцена, где мы с Зоей Бербер (главная героиня сериала — ред.) переодеваемся, перегримировываемся и идем к колдунье. Тут было важно не скатиться в пошлую плоскую комедию, а держать жанр.

Человеку нужен человек

— Как думаете, настанет ли время когда андроиды действительно будут служить в рядах полиции? Или это все так и останется на уровне фильмов и сериалов?

— Могу ответить цитатой великого Станислава Лема: «Человеку нужен человек». Я не большой специалист в этой области, но мне кажется, что тотальная замена едва ли возможна.

Если случится революция и изобретут нечто сконструированное людьми, больше биологическое, нежели кибернетическое, тогда может быть в определенных областях…

Хотя, даже если ученые выведут такого франкенштейна с человеческим лицом, будет ли он интересен живому человеку? Сможет ли заменить живое существо? Открытый вопрос.

Очевидно, что механические существа будут все больше и больше населять нашу жизнь. А насколько смогут заменить нас? Есть сомнения. Все равно: загадку души ни один искусственный интеллект сымитировать не сможет. Если это и произойдет, то нескоро.

Федор Лавров признается, что пандемия коронавируса вынудила его отказаться от многих проектов Фото: ТНТ

— Ситуация с пандемией как-то отразилась на съемках второго сезона?

-Разговоры про второй сезон были. Ждем новостей!

— Лично у вас много проектов сместилось или отменилось после прихода «ковида» в Россию?

— Много. Большое количество. Некоторые проекты совсем схлопнулись. Некоторые сидят на низком старте и ждут условий для продолжения или начала съемок. Пока все смотрят друг на друга и ждут отмашек, время-то непростое.

Изоляция — своего рода проверка

Самым сложным в изоляции для актера стала невозможность видеться с мамой
Фото: ТНТ

— Многие страдают, что оказались заперты дома. Как вы переживаете самоизоляцию?

— Депривация общения и отношений с миром, конечно, накладывают и позитивный, и негативный отпечаток. Были моменты, когда совсем грустно — непонятно, чем все это закончится и даже медицинская литература не помогала.

Или когда я не могу видеть маму, живущую в Петербурге, дети не видят бабушку, отчего страдают и они, и мама, и мы, родители.

А были, когда наоборот — это период для экзистенциальных путешествий внутрь себя, взгляда на себя со стороны и так далее. Некоторые довольно важные решения для себя я принял как раз сейчас.

Ведь это проверка своего рода. Смотришь на себя сквозь увеличительное стекло, да и на мир тоже, думаешь, как дальше двигаться. Посещают новые идеи, рождаются новые планы, которые созревают в это время.

Пожалуй, это и есть тот позитивный багаж, который мне удалось вынести из времени пандемии.

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