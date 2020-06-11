«Это абсолютное безобразие»: Грачевский высказался о ситуации с «Унесенными ветром» в США

Кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский прокомментировал удаление фильма «Унесенные ветром» 1939 года из библиотеки видеоплатформы HBO Max из-за наличия в нем расовых предрассудков (в картине белых хозяев обслуживают чернокожие). Шаг весьма неоднозначный, учитывая, что данный фильм является классикой мирового кинематографа.

«Я считаю, что это абсолютное безобразие, и Америка просто «легла» под этих уродов и ублюдков, — эмоционально высказался создатель киножурнала «Ералаш» в беседе с радио «Комсомольская правда». — Это великая американская картина, это величайшая история. Делать вид, что ее не существует, это абсолютная глупость!»

71-летний режиссер не смог припомнить других похожих инцидентов в кинематографе. Вспомнил лишь, что в России хотели ограничить показ мультфильма «Ну, погоди!» из-за курящего волка.

По мнению Грачевского, данный ход сервиса HBO Max — это лишь попытка утихомирить протестующих афроамериканцев, но весьма неразумная.

Напомним, конец мая и начало июня 2020 года в США ознаменовались большой волной протестных акций после гибели темнокожего мужчины при задержании полицейскими. Пока стражи порядка «крутили» подозреваемого, один из копов наступит ногой на его шею и держал так, пока несчастный не задохнулся. К митингам и протестам присоединились не только рядовые граждане Америки, но и звезды шоу-бизнеса.