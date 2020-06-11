В Лос-Анджелесе разрешили снова снимать кино и сериалы

10 июня власти округа Лос-Анджелес в Калифорнии объявили на пресс-конференции, что с 12 числа разрешается возобновление работы телевизионных и кинокомпаний. Вместе с ними вновь откроются музеи, гостиницы, спортзалы, бассейны, зоопарки, аквапарки и кемпинги. Естественно, с соблюдением всех мер безопасности от коронавируса. А вот кинотеатры пока остаются закрытыми.

Добавим, что в других точках мира уже возобновлены съемки кино. Новая Зеландия «открылась» для студий еще месяц назад. Компания Netflix сообщила, что продолжила съемки второго сезона сериала «Ведьмак» в Великобритании, там же Том Круз активно работает над продолжением франшизы «Миссия: Невыполнима».

Напомним, ранее в Америке издали специальную брошюру с рекомендациями, как снимать кино при угрозе коронавируса. Согласно документу, кроме соблюдения необходимой социальной дистанции и ношения масок, съемочной группе и актерам нужно каждый день мерить температуру, а также регулярно тестироваться на CoViD-19. И в команде обязательно должен появиться человек, следящий за выполнением данных условий.