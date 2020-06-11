Создательница сериала «Ведьмак» объяснила, почему отходит от сюжета книги

Создательница сериала «Ведьмак» для Netflix Лорен Шмидт Хиссрих поспорила с фанатами вселенной, созданной Анджеем Сапковским, в Twiiter. Как это нередко бывает, продюсера стали критиковать, почему сюжет ее картины не соответствует «один в один» сюжету книг. Отвечая на вопросы, шоураннер заявила, что киношники должны воспроизвести дух романа, а полная калька невозможна, так как персонажи на экране не могут устраивать часовые диалоги, как это происходит в тексте.

Она отметила, что нашла для сериала сценаристов, знакомых с книгами «Ведьмак», но не ставила перед ними задачи копировать их сюжет.

«Нам нужны сценаристы, которые близки, но не слишком близки (к оригинальным романам. — Прим. авт.). Которые любят эту вселенную, но не боятся подвергать ее сомнению. Которые являются фанатами, но готовы отступить и открыть свои умы, чтобы привести свой любимый мир в наш настоящий мир. Я надеюсь, что мы это сделали», — пишет Лорен.

We need writers who are close, but not too close. Who love the world, but aren't afraid to question it. Who are fans, but are willing to step back and open their minds, in order to bring their beloved world to our real (big) one. I hope we did that. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) June 8, 2020

Добавим, что съемки второго сезона «Ведьмака» были приостановлены из-за пандемии коронавируса, но недавно прошла новость, что процесс возобновился. В следующем году мы узнаем, насколько далеко Геральт из Ривии в исполнении Генри Кавилла отошел от своих книжных приключений.