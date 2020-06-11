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Создательница сериала «Ведьмак» объяснила, почему отходит от сюжета книги

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих рассказала, как подбирает сценаристов для проекта.

Создательница сериала «Ведьмак» объяснила, почему отходит от сюжета книги
Генри Кавилл переквалифицировался из супергероя в ведьмака. Фото: globallookpress.com

Создательница сериала «Ведьмак» для Netflix Лорен Шмидт Хиссрих поспорила с фанатами вселенной, созданной Анджеем Сапковским, в Twiiter. Как это нередко бывает, продюсера стали критиковать, почему сюжет ее картины не соответствует «один в один» сюжету книг. Отвечая на вопросы, шоураннер заявила, что киношники должны воспроизвести дух романа, а полная калька невозможна, так как персонажи на экране не могут устраивать часовые диалоги, как это происходит в тексте.

Она отметила, что нашла для сериала сценаристов, знакомых с книгами «Ведьмак», но не ставила перед ними задачи копировать их сюжет.

«Нам нужны сценаристы, которые близки, но не слишком близки (к оригинальным романам. — Прим. авт.). Которые любят эту вселенную, но не боятся подвергать ее сомнению. Которые являются фанатами, но готовы отступить и открыть свои умы, чтобы привести свой любимый мир в наш настоящий мир. Я надеюсь, что мы это сделали», — пишет Лорен.

Добавим, что съемки второго сезона «Ведьмака» были приостановлены из-за пандемии коронавируса, но недавно прошла новость, что процесс возобновился. В следующем году мы узнаем, насколько далеко Геральт из Ривии в исполнении Генри Кавилла отошел от своих книжных приключений.

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