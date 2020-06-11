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Магия кончилась: актеры и студия Warner Bros. выступили против Джоан Роулинг

Мнение писательницы о трансгендерах никто не одобрил.

Магия кончилась: актеры и студия Warner Bros. выступили против Джоан Роулинг
Эмма Уотсон. Фото: globallookpress

Пример того, как друзья могут быстро стать врагами, показала Джоан Роулинг. Создательница Гарри Поттера выложила всего один пост на тему трансгендеров, как с ней уже яростно не согласились Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и студия Warner Bros.

Исполнительница роли Гермионы объяснила, что трансгедеры заслуживают жить так, чтобы не слушать мнение других людей по поводу своего пола. Уотсон также отметила, что она будет целиком и полностью поддерживать таких людей, что бы ни случилось. При этом поддерживать Роулинг актриса явно не собирается.

Звезда картины «Фантастические твари и где они обитают» Эдди Редмэйн также не остался в стороне и заявил журналистам издания Variety, что он крайне не согласен с высказыванием писательницы на тему того, что есть лишь женщины и мужчины, а других полов в принципе не существует.

Не осталась в стороне и студия Warner Bros. Хотя непосредственно имя писательницы не упоминалось, представители компании заверили, что будут только рады разнообразию гендеров в своих картинах.

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Warner Bros.Джоан РоулингСкандалЭмма Уотсон
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