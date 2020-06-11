Страшная девочка и человек-резина: в Сети появился первый трейлер второго сезона «Рокового патруля»

Компания HBO Max представила первый трейлер продолжения проекта «Роковой патруль». Сериал снят по комиксам DC, но концепция его довольно необычная. В отличии от Голливудских блокбастеров, тут супергерои это скорее покалеченные жизнью люди, которые никак не могут существовать в обычном обществе и вынуждены наслаждаться компанией друг друга.

Во втором сезоне герои должны найти и остановить дочку главы Рокового патруля, который не сумел нормально воспитать свое дитя. Теперь девочка сбежала и вполне способна устроить настоящий хаос во всем мире.

Напомним, «Роковой патруль» команда супергероев-изгоев состоит из человека, навсегда запертого в теле робота, бессмертной и очень эластичной девушки, Киборга из «Лиги Справедливости», Негативного человека, в котором живет пришелец и Безумной Джейн, которой управляют несколько десятков личностей.

Премьера второго сезона «Рокового патруля» состоится 25 июня.