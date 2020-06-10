Вышел русский трейлер фильма «Французский вестник»

10 июня в Сети появилась русскоязычная версия трейлера фильма «Французский диспетчер», о котором Teleprogramma.pro писала ранее. В российской локализации картина будет носить длинное название «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан».
Новый трейлер сделал легкий юмор произведения Уэса Андерсона более понятным для отечественного зрителя, но дату релиза в кинотеатрах так и не уточнил. Предварительно фильм покажут осенью текущего года, хотя ранее сообщалась, что премьера состоится в июле.
Дождаться его стоит хотя бы из-за звездного актерского состава. В картине снялись Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо, Тимоти Шаламе, Сирша Ронан, Уиллем Дефо и другие западные знаменитости.
Известно, что весь фильм будет разбит на несколько отдельных историй, за которыми буду следить сотрудники французского филиала американской газеты. Действие происходит в середине XX века. И несмотря на легкий комедийный настрой, это будет «попкорновое кино». На эту картину стоит идти за эстетикой съемки и хорошей актерской игрой.