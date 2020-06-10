Бывший продюсер Netflix рассказал о минусах России на международном рынке сериалов

И о том, как местный контент может попасть на мировые интернет-платформы.

Бывший вице-президент Netflix по международному оригинальному контенту, а ныне глава собственной продюсерской компании Wild Sheep Эрик Бармак рассказал о том, какие сложности есть у российского кинопроизводства перед западным телевизионным рынком.

По словам специалиста, у нашей страны есть своя уникальная история кино и большое количество талантливых людей, но сейчас Россия мало связана с европейскими дистрибьюторами и тем же Netflix. Вдобавок у зарубежных киношников нет доступа к нашей местной индустрии. В этом плане РФ серьезно отстает от таких стран, как Испания, Дания и Италия.

Чтобы исправить ситуацию, по мнению Бармака, нужно использовать свои сильные стороны. Испания, например, хороша в мелодрамах, а Скандинавия — в детективах. У России же может получиться занять нишу в жанре научной фантастики и сделать акцент на качественных спецэффектах. Самого Эрика заинтересовала бы перспектива поучаствовать в создании сериала по книге братьев Стругацких «Пикник на обочине».

Как передает «Бюллетень кинопрокатчика», Бармак отметил, что Amazon, Netflix и другие крупные платформы развивают местный контент в Индии, Германии, Франции, Бразилии потому, что чувствуют возможность построить там стабильный бизнес.

Чтобы и Россия выглядела привлекательной страной для них, нужно увеличить количество ее граждан в аудитории данных интернет-сервисов. Тогда крупные игроки получат мотивацию инвестировать деньги в местный контент, востребованный зрителем. Но даже если этого удастся добиться, мировым платформам стоит предлагать готовые сформированные проекты, а не просто идеи.