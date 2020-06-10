«Будет 12 серий»: Анна Кошмал раскрыла новые подробности съемок «Сватов-7»

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву в «Сватах», в прямом эфире Instagram пообщалась со своими поклонниками. Она раскрыла новые подробности съемок сериала.

«Будет ли седьмой сезон? Ну, наверное, будет. Если все очень сильно этого захотят, то он будет. Я думаю, что все этого хотят. И создатели хотят. И мы хотим. Все актеры очень любят этот проект. Никто от этого проекта не отказывался. Никто из этого проекта не уходил, поэтому в седьмом сезоне будут все ваши любимые артисты». Анна Кошмал

Далее Анна Кошмал перечислила всех главных героев «Сватов» и заметила, что она также обязательно будет сниматься в седьмом сезоне любимого миллионами сериала.

«Абсолютно все артисты порадуют вас новой историей. А вот когда он выйдет, я сказать пока точно не могу. Вот когда доснимем, тогда будет известна дата релиза. Пока что ее нет. Будет 12 серий в «Сватах-7». Честное слово. Седьмой сезон будет последним», — заметила она.

Также звезда ответила на слухи, что актер Федор Добронравов якобы всех во время съемок «доставал шутками». «Боже, ну что за глупости? Он потрясающий человек. Очень воспитанный, очень интеллигентный, очень тактичный. Он никогда и ничем никого не достает», — сказала актриса.