Оперативник, который не боится смерти: на НТВ покажут детектив «Герой по вызову» с Асмус и Миллером

По словам Евгения Миллера, над новым сериалом можно и посмеяться, и поплакать.

В понедельник, 15 июня, на канале НТВ состоится премьера иронического детектива «Герой по вызову». Главные роли в картине играют Евгений Миллер и Кристина Асмус.

Главный герой по профессии врач, а по жизни — неудачник. И, похоже, судьба решила его «добить» новостью о том, что у него неоперабельная опухоль мозга. Жить мужчине осталось всего ничего, и с горя он, напившись, выбегает на трассу, чтобы быть сбитым. Идея с суицидом не удалась, а водитель, который чуть было не отправляет беднягу на тот свет, оказывается полицейским.

Узнав историю главного героя, страж порядка предлагает ему участвовать в смертельно опасных операциях по поимке бандитов. Так мужчина сможет рисковать жизнью не напрасно, а для полезного дела. И вот он становится реальным героем, спасающим людей. И по иронии судьбы узнает, что адреналин во время смертельно опасной угрозы замедляет развитие его опухоли. Таким образом «сорвиголове» становится просто необходимо рисковать жизнью, чтобы выжить. Ну, а там и нежданная любовь возникнет.

«Проект отличается нестандартностью и обостренностью обстоятельств, возможностью задуматься об ответственности перед другими и перед собой и осознать ценность каждого мгновения жизни, узнать цену каждого слова и поступка», — говорит актер Евгений Миллер, сыгравший бесстрашного героя.

По его словам, над новым сериалом можно и посмеяться, и поплакать. А еще картину стоит смотреть ради Кристины Асмус. Прославившись как молодой врач, здесь актриса примерила на себя амплуа следователя, в котором еще никогда не играла. Звезда сразу согласилась на эту роль, как только узнала, что станет сотрудником СКР. Это вам не доктор Варенька.

Смотрите детективный сериал «Герой по вызову» с 15 июня в 21:35 на канале НТВ.