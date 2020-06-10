На канале «Россия» покажут резонансный сериал «Ненастье» Сергея Урсуляка

С 15 июня на телеканале «Россия» начнется показ многосерийной драмы «Ненастье». Картина повествует о развале СССР и становлении на его обломках новой страны. В основу сюжета положен роман Алексея Иванова, основанный на реальных событиях. Режиссером выступил Сергей Урсуляк.

Герой сериала в исполнении Александра Яценко является бывшим афганцем, который вынужден искать себе место в новом мире. Он устраивается водителем инкассаторской машины, а потом похищает 140 миллионов рублей и пускается в бега, предавая дружбу своих сослуживцев.

Повествование будет идти сразу в трех временных потоках: афганская война, путч и конец 90-х годов. Создатели картины подошли к их воспроизведению с документальной точностью. На экране восстановлены не только предметы быта, но и музыка прошедших лет. Но кроме знакомых образов сериал несет и глубокий посыл — задуматься о судьбе Родины, понять, что же случилось с бывшим советским народом.

Добавим, что «Ненастье» завоевало премию «Золотой орел» в номинации «Лучший сериал», а также победило на Международном фестивале Serial Killer.

Смотрите премьеру с 15 июня в 21:20 на канале «Россия».