Первой в открытые кинотеатры ворвется романтическая комедия от Селены Гомес

Когда кинотеатры вновь откроются в середине лета 2020 года, помимо боевика «Довод» Кристофера Нолана, зрителей ждет и легкая романтическая комедия «Галерея разбитых сердец», исполнительным продюсером которой стала певица Селена Гомес.

Как сообщает издание Variety, картина выйдет на экраны уже 10 июля и станет первым крупным студийным релизом в западных кинотеатрах после карантина.

«Я понимаю озабоченность людей по поводу возвращения к занятиям, которые мы все любили до CoViD-19. Я надеюсь, что все будут прислушиваться к рекомендациям ученых и брать во внимание здоровье и безопасность других людей, наслаждаясь посещением кинотеатра», — сказала Гомес.

Добавим, что этот фильм стал режиссерским дебют сценариста сериалов Натали Крински. Селена уверена, что эта девушка очень талантлива. Сама певица сыграла в картине второстепенную роль, а главная досталась 24-летней австралийской актрисе Джеральдин Вишванатан. Кстати, это не первый раз, когда Гомес выступает исполнительным продюсером, ранее она выполняла эти функции в сериале «13 причин почему».