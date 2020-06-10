«Жесткая дисциплина и точная специализация»: Алексей Воробьев рассказал о съемках в Голливуде

Музыкант и начинающий актер Алексей Воробьев, который последние годы занимается творчеством в США, рассказал о своей работе в Голливуде. Как известно, он получил роль в сериале Netflix «Космические войска», чем сейчас очень гордится.

«Съемки в Голливуде — это в первую очередь жесткая дисциплина и точная специализация: каждый знает до мелочей, за что отвечает. И никто не имеет права никому ни в чем «помогать» — каждый занят только своим непосредственным делом». Алексей Воробьев

Как сказал Алексей Воробьев, в Америке нет такой известной нашим актерам команды, как «Тишина на площадке!» Здесь даже в паузах между съемками все ведут себя очень тихо. Актеры привыкли уважать друг друга.

Как отметил музыкант, получить роль в Голливуде – огромная удача. Даже маленький эпизод уже считается большим успехом. Как он отметил, на его роль были тысячи претендентов со всего мира. В итоге он смог их опередить в заочном споре.

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По словам Воробьева, пандемия коронавируса не могла нее сказаться на Голливуде. Все съемки были остановлены. Это, кстати, случилось впервые в истории. Впрочем, жизнь постепенно, как он сказал налаживается. Индустрия оживает. К нему, например, стали обращаться режиссеры, которые предлагают ему попробовать силы в новых проектах. Многие продакшены, как он отметил, оживают, что не может не радовать, сообщает «МК».