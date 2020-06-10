«Это очень тяжелое бремя»: режиссер «Мандалорца» признался, что знает, как зовут «малыша Йоду»

Американский актер Сэм Харгрейв больше известен, как постановщик трюков (в том числе для «Мстителей» и «Дэдпула»), но также он развивает и режиссерскую карьеру. Одна из его последних работ — фильм «Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом, вышедший на Netflix в апреле 2020 года. А следующий его проект — второй сезон сериала «Мандалорец». Недавно артист рассказал изданию Collider, что его пригласили в проект режиссером второго блока.

В своем интервью Харгрейв поделился некоторыми техническими деталями съемок шоу по вселенной «Звездных войн», отметив, что в них далеко не все делается на «зеленом экране» — множество экшн-сцен снимается вживую и требует большой подготовки.

Журналисты спросили у него подробности о дальнейшей судьбе «малыша Йоды», который принес первому сезону «Мандалорца» большую долю популярности. Режиссер не смог рассказать многого, но отметил, что у миловидного персонажа есть настоящее имя, и оно ему известно. Естественно, мужчина пока скрывает, как зовут крошку.

«Да, я знаю имя Малыша. Я несу этот секрет. Это очень тяжелое бремя», — сказал Сэм.

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Изданию так и не удалось узнать, будет ли раскрыто имя Малыша во втором сезоне. Остается только надеется на это. Продолжение «Мандалорца» будет показано на платформе Disney + в октябре 2020 года.