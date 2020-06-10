Художник показал, как может выглядеть Зои Кравиц в костюме Женщины-кошки

Фанаты Бэтмена уже видели новый костюм супергероя, в котором Роберт Паттинсон снимается для очередного фильма про Темного рыцаря. В Сеть просочились также фотографии Колина Фаррелла в роли злодея Пингвина. А вот как будет выглядеть Зои Кравиц в образе Женщины-кошки, мы пока не знаем.

В феврале в социальных сетях появились кадры, на которых Паттинсон и Кравиц едут на мотоциклах во время съемок. Он был одет в новую броню Бэтмена, а она — в обычный черный наряд мотоциклиста со шлемом на голове. Будет ли у нее кошачий костюм, как у Мишель Пфайффер в «Бэтмен возвращается» 1992 года, или Зои просто будет показана стильной и талантливой воровкой, как Энн Хэтэуэй в боевике «Темный рыцарь: Возрождение легенды» 2012 года, — остается только гадать.

А пока что-то португальский художник под ником Datrinti подарил фанатам свой арт, в котором изобразил героев будущего фильма в своем видении. На нем Роберт Паттинсон предстал в своем костюме Бэтмена, а рядом с ним нарисована Зои Кравиц в наряде Женщины-кошки, стилизованным под броню Темного рыцаря, которую киношники уже засветили. Получилось практично, интересно и кошачьи ушки присутствуют.

Также на рисунке изображен Джеффри Райт в образе комиссара Гордона. Впервые этого персонажа будет играть темнокожий актер.

Добавим, что режиссер нового фильма Мэтт Ривз не раз отмечал, что в своей картине хочет сосредоточиться на Бэтмене, не как на супергерое или богаче, а как на детективе. Ведь изначально именно дедуктивные способности Брюса Уэйна имели определяющее значение в его борьбе с преступниками.