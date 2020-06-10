«Не тот романтический герой»: режиссер нового «Дракулы» обещает не отходить от романа

В марте стало известно, что киностудии Blumhouse и Universal собираются снова экранизировать историю про графа Дракулу. И это практически сразу после выхода нового сериала про знаменитого вампира на Netflix. Режиссером была назначена Карин Кусама, подарившая зрителям комедийный ужастик «Тело Дженифер» и триллер «Приглашение».

На днях, общаясь с ведущими подкаста The Kingcast, женщина рассказала, какой будет ее киноадаптация «Дракулы» Брэма Стокера. Она подчеркнула, что собирается выпустить фильм максимально приближенный к роману. Больше, чем этого добились предыдущие экранизации.

«На самом деле книга наполнена разными точками зрения. И единственная точка зрения, к которой у нас нет доступа, а большинство адаптаций используют именно ее, это сам Дракула, — сказала Кусама. — Моя адаптация тоже будет называться «Дракула», но, возможно, это будет не тот романтический герой, которого мы видели в прошлых интерпретациях».

Кому-то может показаться, что очередная экранизация «Дракулы» априори не может быть интересной, но после успеха фильма «Человек-невидимка» от студии Blumhouse стоит ждать от этого проекта больше мистики и интересных находок.