«Расставание было драматичным»: Щеголев вспомнил, как оставил Солнцеву и «особенного» ребенка

Актер Максим Щеголев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свои отношения с актрисой Татьяной Солнцевой. Она подарила ему «особенного» сына Илью. В этом году мальчику исполнится 18 лет. От нее он ушел к актрисе Алле Казаковой.

«У нас был гражданский брак. Мы с Таней познакомились в Москве. На курсе в институте. Мы однокурсники. А потом я встретил Аллу, поэтому мы не стали мужем и женой».

Щеголев отметил, что всегда заботился об их общем сыне. «Он страдает аутизмом в легкой форме. Мне было всего двадцать лет, когда он родился. Мы не сразу поняли, что Илюша отличается от ровесников. Только когда ему исполнилось три года, то мы осознали, что с ним что-то не так», — заметил он.

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При этом актер сказал, что причиной разрыва был, конечно, не их сын. «Я его очень люблю. Такие дети смотрят на мир иначе. При этом физически он здоров. У него прекрасные математические особенности. Я честно сказал Тане, что полюбил другую. Я обидел человека. Просто взял и к чертям собачьим все разнес. Момент влюбленности эгоистичен. Я был сфокусирован на человеке, которого полюбил. Момент разрушения ты не осознаешь. Тебя захватывают другие эмоции. Расставание было драматичным. Но я не оставил приоткрытой дверцы. Просто взял и ушел», — сказал Максим Щеголев.