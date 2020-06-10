Тимур Бекмамбетов и студия Universal договорились о пяти фильмах в формате screenlife

После очень прибыльного сотрудничества с российским режиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым в формате screenlife студия Universal подписала с ним соглашение на еще пять фильмов, снятых тем же методом. Об этом сообщает западное издание Deadline.

Под успешным опытом совместной работы имеется в виду фильм ужасов «Убрать из друзей» 2015 года. Его бюджет составил 1 миллион долларов, а в прокате картина принесла 65 миллионов. Сказать, что это было удачное вложение средств, — ничего не сказать. Фильм держит в напряжении на протяжении всего повествования, но в нем нет дорогих актеров и спецэффектов. Все потому, что формат screenlife переносит сюжет на экран ноутбука. Зритель видит персонажей в видеочате, социальных сетях и мессенджерах. Общаясь через интернет, люди привыкли чувствовать определенную защищенность, поэтому, когда паранормальный ужас приходит из Сети, становится вдвойне жутко.

Издание напоминает, что сотрудничество между западной киностудией и Бекмамбетовым начались еще с фильма «Особо опасен» 2008 года, в котором снялись Джеймс Макэвой, Морган Фримен, Анджелина Джоли и Константин Хабенский. Сборы картины были солидными, но продолжения она так и не получила. Сейчас Бекмамбетов предложил идею снять сиквел в новом формате screenlife, который он продвигает в Голливуд.

«Я не могу себе представить, что убийца в современном мире будет бегать с ружьем. Почему? Он будет использовать беспилотники и, вероятно, компьютерные технологии. Вам больше не нужно «закручивать» пули. Вам нужно «закрутить» идеи», — рассказал режиссер изданию.

Он отметил, что в период пандемии screenlife безусловно совпал с форматом жизни людей. Пока голливудские съемки были остановлены, российский режиссер снял целых пять фильмов в своем фирменном стиле, несмотря на ограничения.