Джейк Джилленхол снова снимется в экранизации комикса

Американский актер Джейк Джилленхол, засветившийся в Marvel в роли противника Человека-паука Мистерио, снова снимется в экранизации комикса. Это будет «Снежная слепота» (Snow Blind), нарисованная Олли Мастерсом, известным своей серией «Кухня». Режиссером выступит Густав Меллер, который снял датскую драму «Виновный».

Как сообщает издание Deadline, актер и режиссер, что уже не первый раз работают вместе, нашли покупателей для этого проекта, общаясь с ними по видеочату.

Комикс «Снежная слепота» рассказывает про парня, живущего на Аляске. Как-то он выложил фотографию своего отца в Facebook, чем запустил череду странных событий. Его семьей начинают интересоваться таинственные личности и агенты ФБР. Оказывается, его отец живет в глуши с новым именем по программе защиты свидетелей. Все, что сын знал о нем, оказывается ложью.

Добавим, что 39-летний Джейк Джилленхол является очень востребованным актером в Голливуде. Его фильмография включает в себя картины самых разных жанров, он может появиться и в комедии, и в драме, и в вестерне, и в фантастике, везде показывая высокий уровень актерской игры.