«Добивают Михаила»: Ксения Алферова назвала шакалами тех, кто набрасывается на Ефремова

Актриса Ксения Алферова в Instagram высказалась по поводу смертельной аварии с участием Михаила Ефремова. Как известно, по его вине погиб человек. Актеру теперь грозит реальный уголовный срок.

Как отметила Алферова, ее коллега совершил ужасное преступление. Оправдывать его она не намерена. Она добавила, что алкоголизм — серьезное заболевание, которое приходит не в один день. Актриса считает, что алкоголики не должны водить машину никогда. Сейчас же таких, как Ефремов, на дорогах пруд пруди.

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По словам Алферовой, не надо сейчас добивать Михаила, которому и так тошно и грустно. Все, кто хотят высказаться, должны это делать на кухне, а не в публичном пространстве. По ее словам, у каждого человека есть свои скелеты в шкафу.