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 «Проект «Анна Николаевна»: Деревянко окажется в тюрьме, а Собчак – станет ведущей ток-шоу

Комедия о службе робота в полиции стартует на ТНТ 15 июня.

 «Проект «Анна Николаевна»: Деревянко окажется в тюрьме, а Собчак – станет ведущей ток-шоу
 «Проект «Анна Николаевна» с 15 июня на ТНТ Фото: ТНТ

С 15 июня на ТНТ стартует новый сериал «Проект «Анна Николаевна». Обворожительна Зоя Берер — звезда сериала «Реальные пацаны», актриса с добрым, «мультяшным» лицом – исполнит робота-полицейского. Внешне она ничем не отличается от других сотрудников МВД, но под форменным кителем кроется андроид.

Она в совершенстве владеет оружием, может почти мгновенно отыскать любую информацию о подозреваемых, и разработать тактику операции. Но при этом чудо-женщина далека от простых человеческих переживаний и обычный юмор воспринимает слишком буквально.

Ее появление в отделе полиции перевернет привычную жизнь силовиков с ног на голову, а особенно – майора Пожарского (Антон Филиппенко)  — в его личной жизни давно все наперекосяк.

Коллегами андроида на площадке станут Сергей Гармаш – он сыграет роль полицейского начальника Галузо, и должен будет хранить тайну необычной сотрудницы. Ирина Розанова, Анна Котова-Дерябина, Федор Лавров и Маруся Климова.

Сергей Гармаш будет начальником необычной сотрудницы
Фото: ТНТ

На съемочной площадке появится также Павел Деревянко. В одной из серий полицейские задержат актера, и он будет пытаться доказать, что знаменит на всю страну. А еще зритель увидит Ксению Собчак в роли ведущей популярного ток-шоу на местном телевидении.

Кроме робота-андроида, одного из символов нашего века, есть в сериале и еще несколько характерных черт современности: панические атаки у мужественного Галузо, дерзкое решение Пожарского перекрасить свою машину в розовый цвет.

Режиссер сериала Максим Пежемский, известных зрителю своими работами: «Мама, не горюй!» и «Жестокое время», «Наша Russia», «Интерны», «Света с того света».

«Проект «Анна Николаевна» — с 15 июня в 21:00 на ТНТ!

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