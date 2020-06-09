Режиссер раскрыл сюжет сиквела мультфильма «Атлантида», который так и не увидел свет

В 2001 году у студии Уолта Диснея вышел полнометражный мультфильм «Атлантида: Затерянный мир». Компания тогда хотела сделать поворот от историй про принцесс к приключениям в духе Жюля Верна. Тогда же, кстати, снимался и анимационный фильм «Планета сокровищ». Но оба этих проекта по каким-то причинам не вызвали особого интереса у аудитории и их пришлось свернуть, а Disney вновь сосредоточился на своих принцессах.

Сейчас многие кинообозреватели называют «Атлантиду» недооцененным мультфильмом, в котором все было прекрасно кроме кассовых сборов. Но студия не собирается его реанимировать.

Нужно отметить, что после выхода «Атлантиды» по ее следам начали снимать сериал, аниматоры нарисовали три эпизода, но после «прикрытия лавочки» было решено объединить их в одну полнометражку и выпустить что-то вроде сиквела. Так появилось очень слабое продолжение под названием «Атлантида: Возвращение Майло».

А ведь режиссеры проекта Гари Труздейл и Кирк Уайз (которые, кстати, создали «Красавицу и Чудовище» 1991 года и «Горбуна из Нотр-Дама» 1996-го) планировали полноценный сиквел с проработанным сюжетом.

Недавно режиссер Кирк Уайз дал интервью изданию Collider, в котором рассказал, какой должна была быть вторая часть «Атлантиды».

«В этой истории у нас должен был быть новый злодей. В объемной, пугающей, шерстяной одежде в стиле Первой мировой войны, со страшным противогазом, скрывающим лицо. Эдакий маленький Дарт Вейдер. И этот он собирался вернуться в Атлантиду и закончить работу, которую капитан Рурк не смог выполнить. А главный поворот в кульминации фильма состоял в том, что со злодея сняли маску, и это оказалась Хельга Синклер».

Речь идет о той самой Хельге, что была помощницей капитана Рурка в первой части. Ее изобразили соблазнительной роковой немкой, женщиной-солдатом, которая беспрекословно следовала за главный злодеем, но в конце тот предал ее. В отместку дама забрала у него последний шанс вернуться из Атлантиды с добычей.

Уайз рассказал, что женщина должна была выжить после падения и снова атаковать затерянную страну в виде «киборга начала 20-го века». Это был бы интересный злодей с хорошо прописанной мотивацией, но его истории мы, к сожалению, уже не увидим.