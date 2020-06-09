Ради спасения «Пиратов Карибского моря», придется убить капитана Джека Воробья

Согласно различным источникам, кинофраншизу «Пираты Карибского моря» ждет еще шестая часть, однако, по слухам, компания Disney собирается полностью перезапустить историю, пригласив в нее новых актеров. К этому студию подталкивает слабый успех пятой части «Мертвецы не рассказывают сказки» — она собрала не так уж много денег в прокате, да и критики серьезно «проехались» по ней негативными отзывами. В добавок, актера Джонни Деппа еще несколько лет отстранили от его звездной роли из-за скандалов.

Однако Disney лучше вернуть его на экран в образе бесстрашного капитана в шестом фильме. Если уж и убирать Воробья из истории, то только эпичной смертью персонажа (и уже настоящей, а не как в «Сундуке мертвеца»). Так считает обозреватель портала Screen Rant, приводя свои доводы в пользу данного поворота сюжета.

Джонни Депп блистательно исполнил своего героя, вокруг его игры, в основном, и строилась франшиза. Его замена, в любом случае, ослабит фильм. Но при этом образ кривляющегося Джека уже успел порядком поднадоесть зрителям — это стало понятно после пятого фильма. В шестой раз актеру уже нечем будет удивить публику. А вот если главный герой окончательно погибнет, зрители точно пойдут в кино отдать последние почести неунывающему капитану.

Если студия хочет продолжить франшизу, то ей понадобится новое центральное лицо. Однако, просто взять и забыть старое будет плохой идеей. Джек Воробей должен не просто исчезнуть, а передать бразды правления пиратской историей своему преемнику. Зритель оценит, если он героически погибнет, спасая представителя нового поколения. Этот поступок свяжет вместе прошлое и будущее серии.

Добавим, что Disney в последние годы уже не раз красиво обыгрывал смерть главного героя. Например, Хана Соло в «Звездных войнах» и Тони Старка во «Мстителях».

А как вы считаете, достойна ли смерть капитана Джека Воробья того, чтобы продолжить франшизу, или пусть лучше на экране появятся новые лица?