«Шоу про любовь»: канал «Россия 1» запустит показ нетипичной мелодрамы

С 13 июня стартует сериал о том, как телешоу могут сломать человеческую жизнь.

13 июня в 21:00 на канале «Россия 1» стартует сериал «Шоу про любовь». Создатели называют ее «нетипичной мелодрамой». Картина расскажет о том, как сила СМИ может в миг сделать человека звездой и так же отнять у него все.

Главная героиня Люба Кудряшова живет обычной жизнью: противная работа, кредиты, муж-пьяница. Но тут один популярный актер дает интервью на центральном канале, в котором говорит, что обязан своей карьере девочке из детства, которая когда-то отказала ему и разбила сердце. И той самой строптивой красоткой оказывается Люба. И вот уже вся страна смотрит на эту самую обычную девушку.

«Телевидение может делать совершенно сумасшедшие вещи с людьми, особенно с простыми людьми, которые не привыкли к такому вниманию, и может очень жестко менять судьбы, — говорит исполнительница главной роли Галина Безрук. — В один день простая девочка может стать звездой, и так же в один день ее может возненавидеть вся страна».

Создатели сериала отмечают, что такая история вполне могла произойти в реальной жизни, а сама картина нарушает привычную схему мелодрамы. Обычно бывает так, что главная героиня страдает, а потом вознаграждается любовью достойного мужчины. Любу из «Шоу про любовь» тоже ждет награда в конце, но совсем иного свойства.

Добавим, что съемки сериала проводились в настоящей телестудии. В некоторых сценах нужно было снимать настоящую русскую зиму, но в начале 2020 года киношники нигде не могли найти снег. Даже в Твери, куда они отравились исключительно ради погоды, удалось отработать всего одну «снежную» смену.