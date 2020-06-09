Новый фильм Netflix установил антирекорд на сайте Rotten Tomatoes

Хотя почти все последние проекты Netflix оказались успешными и получили свою порцию любви от зрителей. Но бывают и неприятные исключения из правил. Фильм «Последние дни американской преступности», снятый по мотивам комикса Рика Ремендера стал анти-рекордсменом на сайте Rotten Tomatoes, своеобразном аналоге российского «Кинопоиска». Картина не получила ни одного положительного отзыва, что бывает крайне редко. Можно было подумать, что она не привлекла внимание критиков вовсе, если бы не 21 отрицательная рецензия на проект.

Ранее такого «успеха» добивались лишь комедия Адама Сэндлера «Нелепая шестерка» и фильм «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой.

Критики сходятся во мнении, что «Последние дни американской преступности» это картина-пустышка, которую легко забыть через час после просмотра. Многие отмечают, что фильм не развлекает, а лишь утомляет Зрители жалуются, что потратили почти два часа времени впустую.