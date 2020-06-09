Долгожданная премьера: фильм «Мулан» получил новую дату релиза в России

В нашей стране картина появится в кинотеатрах на день раньше, чем на Западе.

Судя по последним новостям, коронавирус отступает, а кинопрокатчики активно готовятся к открытию кинотеатров. Судя по информации издания «Бюллетень Кинопрокатчика», фильм «Мулан» появится в России уже 23 июля. Ранее дата релиза была скрыта. Что примечательно, в зарубежных кинотеатрах проект появится на сутки позднее.

Стоит отметить, что именно «Мулан» стал первым фильмом, который получил официальную дату начала проката в России после пандемии коронавируса. Напомним, изначально фильм должны были показать в кинотеатрах еще в конце марта, но эпидемия изменила все планы. В нашей стране картина появится с возрастным рейтингом 16+ из за сцен насилия и сражений.

Изначально «Мулан» был мультфильмом Disney, вышедшим на экраны в 1998 году. Тогда в проекте было много песен двигающих сюжет, в фильме же от этого приема решили полностью отказаться.