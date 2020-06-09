«Это то, чего фанаты никогда не ожидали»: в новом фильме Джеймс Бонд стал отцом

Релиз 25-го фильма про легендарного шпиона Джеймса Бонда «Не время умирать» из-за пандемии коронавируса был перенесен с апреля на ноябрь 2020 года. Все это время создателям картины удавалось скрывать ее детали, но кое-что, не показанное в трейлере, все-таки просочилось в СМИ.

Недавно издание Daily Mail сообщило о том, что в ожидаемом фильме герой Дэниела Крейга будет представлен отцом. У него появится 5-летняя дочь Матильда, вероятно, от доктора Мадлен Суонн, которую играет французская актриса Леа Сейду.

Слухи об этом пошли после того, как на аукцион eBay попали документы со съемок фильма, в которых было указано, какие актеры приглашаются на определенные сцены. В расписании значилась сцена, снятая в южной Италии в сентябре прошлого года, в которой фигурируют доктор Суонн и девочка по имени Матильда, которую сыграла пятилетняя Лиза-Дора Сонн.

«Да, это правда. Бонд — папа, — подтвердил изданию анонимный инсайдер. — Дэниел хотел сделать этот фильм о Бонде самым удивительным и интересным. Дэниел стал старше, и его Бонд тоже повзрослел и теперь смотрит на жизнь через призму отцовства. Это то, чего фанаты никогда не ожидали. Бонд сумел найти путь в сердца и постели сотен прекрасных женщин и, казалось, без всяких последствий. Представление его отцом открывает целый новый мир с точки зрения развития драмы и истории».

Он же добавил, что в фильме появятся шутки про отцовство и определенные детали, которых в серии никогда раньше не видели.

Сюжет нового фильма пройдет через 5 лет после событий картины «007: Спектр». За это время шпион успел отойти от дел, жениться на Мадлен Суонн и вполне возможно, что у него появился ребенок. Но, как мы знаем из трейлера, отдохнуть на пенсии Джеймсу не дали: миру снова угрожает безумный злодей, и герою придется снять костюм с вешалки. И похоже, что Бонд будет спасать человечество от угрозы, похожей на коронавирус.