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Российский фантастический фильм «Вратарь Галактики» покажут в зарубежных странах

Бюджет картины составил один миллиард рублей.

Российский фантастический фильм «Вратарь Галактики» покажут в зарубежных странах
Кадр из фильма "Вратарь Галактики". Фото: Кинокомпания СТВ

Фантастический фильм «Вратарь Галактики» еще даже не вышел в России, а им уже очень заинтересовались за рубежом. Проект режиссера Джаника Файзиева, на создание которого ушло более семи лет, а бюджет превысил один миллиард рублей, покажут в Америке. Как сообщает издание Screen Daily, фильм изменит название на Cosmoball и выйдет в прокат в январе 2021 года.

В России же лента должна выйти в конце августа этого года. Кстати, это будет один из первых российских фильмов, появившихся в кинотеатрах после пандемии коронавируса.

Одной Америкой прокат не ограничится, фильм купили многие страны: от Германии до Японии. Но дата релиза пока не известна.

Сюжет картины будет вполне в духе голливудских блокбастеров: галактическая война уничтожила Луну, над Москвой завис космический корабль, а главным видом спорта стал космобол.

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