Новый дом с приведениями: 19 июня выходит триллер «Ты должен был уйти»

8 июня в Сети появился трейлер фильма «Ты должен был уйти» с Кевином Бейконом и Амандой Сайфред. Это будет очередной психологический триллер про дом с привидениями, в который приезжает ничего не подозревающая семья. Однако в этот раз страхи главных героев кроются не в потусторонних силах, а в их собственном прошлом.

Названные звезды играют разную по возрасту супружескую пару, чей брак рушится на глазах. Стремясь восстановить отношения, мужчина и женщина приезжают со своей маленькой дочерью на отдых в дом, где-то в английской глуши. Но оказывается, что в этом здании живет мистическая сила, которая знает о супругах гораздо больше, чем они говорят друг другу.

Фильм основан на бестселлере талантливого немецкого писателя Даниэля Кельмана и спродюсирован гроссмейстером ужасов Джейсоном Блумом («Судная ночь», «Хэллоуин»).

В трейлере сообщается, что картина выйдет 19 июня.