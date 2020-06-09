«С ума сойти!»: Татьяна Навка вспомнила свой зажигательный номер с Вилле Хаапасало

Татьяна Навка в личном блоге периодически балует своих поклонников архивными кадрами из своего спортивного и артистического прошлого. На сей раз олимпийская чемпионка решила вспомнить нашумевший номер «Калинка» с финским актером Вилле Хаапасало на шоу «Ледниковый период».

«Эх, красота! Лето не только на календаре, но и во дворе! Настроение шикарное, хочу поделиться им с вами, а для этого предлагаю вспомнить мой с Вилле Хаапасало зажигательный номер в «Ледниковом периоде»! Давно не было видео в рубрике #танцынальдустатьянойнавкой, а с этой песней ноги сами так и просятся в пляс даже на льду!» — написала жена Дмитрия Пескова в Instagram.

Зажигательный номер фигуристки и любимого актера не остался незамеченным фолловерами звезды.