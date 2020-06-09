«Перерастаю весь этот Marvel»: противник Капитана Америки не хочет сниматься в кинокомиксах

Американский актер Фрэнк Грилло появился в трех фильмах Marvel в качестве противника Капитана Америки по прозвищу Кроссбоунс (правда, в кино персонажа чаще назвали его именем — Брок Рамлоу). Мужчина с характерной для боевиков внешностью отлично вписался в роль злодея кинокомикса, но дальше в этой стезе он работать не планирует.

В недавнем интервью сайту Uproxx 54-летний актер рассказал, что вряд ли вернется в киновселенную Marvel, да и вообще в кинокомиксы. Хотя он вполне мог стать звездой будущего сериала «Каратель» от Disney +.

«Это не в моей траектории сейчас, — признался Фрэнк. — Моя жизнь и то, что я хочу снимать сейчас, сильно изменились, и я думаю, что перерастаю весь этот Marvel и супергероику».

Грилло рассказал, что у него вместе с режиссером Джо Карнаханом есть своя небольшая продюсерская компания WarParty, в которой они концентрируются на производстве боевиков с ограниченным бюджетом и делают собственный продукт. Одна из их совместных картин — «Квант времени» с Мелом Гибсоном и Наоми Уоттс — вышла в 2020 году.

Мужчина добавил, что каждый день занимается с тренером по боксу и проводит силовые тренировки, чтобы быть в форме для боевиков. Однако одна из последних его ролей — не боец, а художник в пятом сезоне американского сериала «Миллионы». Попробовал себя в новом амплуа, так сказать.