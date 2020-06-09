Хартли Сойера уволили из сериала «Флэш» за посты в Twitter восьмилетней давности

Актер не стеснялся в выражениях и наговорил много глупостей.

В Голливуде показали отличный пример, как работает в Америке свобода слова. Актер Хартли Сойер, исполнявший роль супергероя Ральфа Дибни в сериале «Флэш», был уволен из проекта. Всему виной оскорбительные посты в Twitter, которые были опубликованы аж 8 лет назад.

Действительно, в 2012 году Сойер не стеснялся высказывать свое мнение по вопросам сексизма и расизма, зачастую весьма остро. Как сообщают журналисты издания Variety, актер неуместно шутил о том, как похищал бездомных женщин и калечил их.

Результат вполне очевиден: Хартли был уволен и теперь у него будут большие проблемы с поиском работы в сфере киноискусства, по крайней мере в США.

«Флэш» — американский телесериал, основан на супергерое DC Comics по прозвищу Флэш.