Почему в сериале «Ходячие мертвецы» не используется слово «зомби»

Американский сериал «Ходячие мертвецы» является один из самых известных и подробных кинопроизведений о зомби. Однако интересный факт: за все десять сезонов шоу ни один из персонажей не произносит само слово «зомби». Вместо этого оживших трупов в картине называют разными альтернативными словами: walkers, biters, creepers, lurkers, whisperers и так далее.

Чтобы объяснить этот странный момент, нужно вспомнить, что сам образ зомби в поп-культуре был порожден классическим фильмом ужасов 1968 года «Ночь живых мертвецов» режиссера Джорджа Ромеро. С тех пор пугать зрителей нашествием оживших трупов стало очень популярно, на эту тему были выпущены сотни фильмов и компьютерных игр.

В 2003 году свет увидели комиксы Роберта Киркмана «Ходячие мертвецы», по которым позже был снят сериал. Создатель серии отдал дань уважения картине Джорджа Ромеро, но слово «зомби» использовать не стал.

Как пишет издание Screen Rant, писатель объяснил это тем, что в его вселенной ожившие трупы никогда не становились феноменом поп-культуры, в ней не существовало фильма «Ночь живых мертвецов» и других произведений на эту тему. Слово «зомби» просто неизвестно Рику Граймсу и другим персонажам. Или, скорее всего, они не отождествляют его с теми монстрами, с которыми борются. Вот и приходится выжившим придумывать свои определения для нежити.

Добавим, что в 2019–2020-х годах был показан десятый сезон данного сериала и уже анонсирован одиннадцатый.