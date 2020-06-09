Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз похвалили сценарий новой «Матрицы»

Актеры Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз стали звездами мировой величины после премьеры первого фильма «Матрица» в далеком 1999 году. Казалось бы, история героев закончилась после третьей картины, однако съемки уже четвертого по счету фильма активно ведутся. Исполнители ролей избранного Нео и его возлюбленной Тринити дали интервью журналистам издания Empire.

Кэрри-Энн Мосс сразу призналась, что приглашение на съемку в четвертом фильме стало для нее огромной неожиданностью. Она вполне разумно думала, что история получила финал и никакого продолжения не будет. После знакомства со сценарием актриса поняла, что проект будет гораздо глубже по своему смыслу и идеям, чем первые фильмы.

Киану Ривз также отметил, что «Матрица-4» станет своевременным и максимально актуальным проектом, а сценарий, написанный Ланой Вачовски, смог тронуть его до глубины души.

Отметим, что премьера картины «Матрица-4» запланирована на весну следующего года.