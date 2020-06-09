«Моя дорогая мамочка»: Мария Порошина почтила память покойной родительницы

Актриса Мария Порошина в Instagram почтила память своей матери, режиссера мимического ансамбля Большого театра и профессиональной певицы Наталии Красноярской. Звезда разместила архивный снимок своей родительницы, сделанный много лет назад.

«Моя дорогая мамочка», — подписала снимок Мария Порошина.

Напомним, что Наталия Красноярская ушла из жизни в апреле 2019 года. В последние годы жизни она болела. Кстати, родители Марии Порошиной много лет назад развелись. Позже Красноярская вышла замуж за актера Дмитрия Назарова.

Сегодня Мария Порошина – мать пятерых детей. Свою старшую дочь Полину она родила в 1996 году от актера Гоши Куценко. Вторым супругом звезды был актер театра и кино Илья Древнов. От него у актрисы три дочери – Серафима, Аграфена и Глафира.

В прошлом году Мария Порошина в пятый раз стала мамой. На свет появился сын Андрей. Порошина не распространяется о личной жизни. До сих пор точно неизвестно, кто является отцом ребенка.