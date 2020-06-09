«Будто выжили при захвате заложников»: звезда «Сумерек» вспомнила ужасную погоду на съемках

Голливудская актриса Анна Кендрик, звезда фильмов «Мне бы в небо», «Скотт Пилигрим против всех», «Мой парень — киллер» и франшизы «Идеальный голос», также отметилась в «Сумерках», сыграв там персонажа Джессику Стэнли. Недавно артистка дала интервью журналу Vanity Fair, в котором рассказала о своих ролях. И когда женщина стала вспоминать первые «Сумерки», то отметила, что на съемках очень страдала из-за плохой погоды.

34-летняя актриса рассказала, что фильм снимался в Портленде (штат Орегон), и местная дождливая погода отлично соответствовала духу книги. А вот ее она абсолютно не радовала.

«Я просто вспоминаю, каким он (Портленд. — Прим. авт.) был холодным и несчастным, — рассказала Анна. — Мои «Конверсы» (Converse, марка кедов. — Прим. авт.) были насквозь мокрыми, и я думала: «Это действительно замечательная группа людей, и уверена, мы подружимся потом, но сейчас я хочу убить всех». Хотя это также было своего рода сближение. Как будто вы все вместе пережили какое-то травматическое событие. Будто выжили при захвате заложников и после этого связаны на всю жизнь», — рассказала актриса.

Добавим, что Кендрик — не единственная, кто жаловался на трудности съемок в «Сумерках». Актер Тейлор Лотнер, сыгравший оборотня Джейкоба Блэка, в прошлых интервью отмечал, как ему тяжело было снимать длинные сцены под дождем. Молодой человек постоянно беспокоился о том, что может заболеть.

Добавим, что, как и для многих других актеров, «Сумерки» стали отправной точкой для карьеры Анны Кендрик. После этого фильма ее стали приглашать в другие крупные проекты.