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Звездный гость

Звезда «Сватов» Кошмал за время пандемии отправила около двухсот кексов на заказ по Украине

Актриса рассказала, чем занималась в период самоизоляции.

Звезда «Сватов» Кошмал за время пандемии отправила около двухсот кексов на заказ по Украине
Кошмал рассказала, чем занималась на самоизоляции/https://www.instagram.com/smorkovkina/

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал, где она сыграла юную Женю Ковалеву, в Instagram рассказала, чем она занималась на самоизоляции. Сейчас на Украине ослабили ограничения, связанные с пандемией.

Как отметила Анна Кошмал, она очень нуждалась в подобной паузе. У нее появилось много отличных возможностей себя проявить в разных областях. К примеру, звезда занялась йогой. Впрочем, это далеко не единственное, чем занималась Анна Кошмал.

«Испекла около полутысячи печенюшек и около двухсот кексов на заказ и отправила по всей Украине».

Анна Кошмал

Кроме того, Анна Кошмал прошла курс медитации, освоила лучше Instagram. Много времени общалась со своими подписчиками. Также Анна Кошмал на карантине много времени уделяла родным людям. Научилась, как отметила актриса, никуда не спешить, но при этом все успевать.

«Усвоено масса новых жизненных уроков. Мне ничего не остается, кроме как быть благодарной», — добавила она.

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