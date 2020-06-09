Милла Йовович привела 12-летнюю дочь на акцию протеста в США

Милла Йовович решила показать своей дочке, что даже один голос может решить все. В новом посте в своем личном аккаунте в Instagram звезда фильма «Обитель зла» поделилась фотографией себя и дочери Эвер Габо. Обе участвовали в акции протеста после смерти Джорджа Флойда. Напомним, подобные мероприятия происходят по всей Америке, а поводом стала смерть чернокожего во время задержания сотрудниками полиции.

Собравшиеся на тротуаре люди держали таблички с надписями «Жизнь черных женщин имеет значение« и «Белое молчание — это насилие», сообщает издание People.

«Мой муж и я хотели помочь нашей старшей дочери проявить свой голос в знак протеста, а также почувствовать себя реальной частью этого невероятного движения за справедливость, которое происходит во всем мире в поддержку #blacklivesmatter», — заявила актриса.

Йовович считает, что независимо от того, насколько мал голос ребенка, Эвер могла видеть влияние своих действий, люди приветствовали и сигналили, когда проезжали мимо их маленькой группы, стоящей на тротуаре.