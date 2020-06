«Работа всей моей жизни, прошедшая через мясорубку»: автор Перси Джексона — об экранизации

В 2010 году в Голливуде вышел фильм «Перси Джексон и похититель молний», рассказывающий о современном парне, который неожиданно узнал, что является сыном греческого бога Посейдона. Вместе с другими полубогами герой отправился в большое приключение, наполненное чудовищами и магией. А в 2013 году вышел сиквел этой картины под названием «Перси Джексон и Море чудовищ».

Фанаты серии знают, что эти фильмы основаны на книгах американского писателя Рика Риордана. Они начали выходить в 2005 году и имели большой успех. Читателям нравились юмор и глубоко проработанный мир произведений. Неудивительно, что студия Fox захотела экранизировать эту историю, хотя в киноадаптации было много изменений оригинала. В частности, Перси начинает свой поход не 12-летним мальчиком, а уже взрослым юношей. Сыграл его Логан Лерман.

И хотя оба фильма неплохо показали себя в прокате, франшизу нельзя назвать захватывающей. До «Гарри Поттера» ей точно далеко. Многие из тех, кто читал книги Риордана, говорят, что экранизация не передает его магию повествования. Сам же автор не раз высказывал свое недовольство снятыми картинами.

Недавно интернет-сервис Disney + опубликовал у себя «Похититель молний», но подверг цензуре один из отрывков фильма. Фанат из Twitter спросил Рика Риордана, почему так было сделано, а в ответ писатель заявил, что компания вообще должна была подвергнуть цензуре всю картину — два часа показывать пустой экран.

Далее создатель Перси Джексона разразился целой тирадой гневных постов.

Finally, I still have not seen the movies, and don't plan on ever doing so. I judge them from having read the scripts, because I care most about the story. I certainly have nothing against the very talented actors. Not their fault. I'm just sorry they got dragged into that mess.

— Rick Riordan (@rickriordan) June 8, 2020