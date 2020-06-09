Бывшая вилла Шона Коннери продается за 34 миллиона долларов

Именно в этом доме снимали фильм про Джеймса Бонда.

Старинный французский дом актера Шона Коннери выставили на продажу. Нового владельца ищет шестиэтажная вилла Belle Epoque, построенная в 1928 году и расположенная в изысканной обстановке с видом на Ниццу и Средиземное море, сообщает издание People.

Ценник существенен даже по стандартам ультра-эксклюзивного местоположения, все благодаря тому, что здание появлялось в фильме про Джеймса Бонда «Никогда не говори никогда».

Коннери купил этот дом, также известный как La Roc Fleuri, после брака с художником Мишелин Рокбрюн. Молодожены жили там много лет, и он до сих пор упоминается как «дом Шона Коннери».

Вилла находится на самом краю Ниццы, в доминирующем прибрежном положении, на полпути между Каннами и Монако. Это одна из последних больших приморских вилл, построенных вдоль Лазурного берега между Первой и Второй мировыми войнами.