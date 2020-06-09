«Кольца купить не удалось»: внучка Олега Стриженова вышла замуж в кедах и медицинской маске

По словам Александры, она расписалась с любимым еще 6 июня.

Внучка актера Олега Стриженова, Александра, вышла замуж за своего избранника Артура. Торжество состоялось 6 июня. Как отметила Александра, изначально она планировала устроить пышное торжество, но пандемия вмешалась в ее планы, спутав их. В итоге молодые устроили скромный праздник.

«Расписались мы в загсе города Жуковский. Кольца купить не удалось, пришлось буквально за день до торжества заказывать их на одном из сайтов, как и платье». Александра Стриженова

Как отметила Александра Стриженова, замуж она выходила в кедах и в медицинской маске. По-другому ее бы просто не расписали сотрудники ЗАГСа.

Кстати, девушка осталась крайне недовольна поведением сотрудников ЗАГСа. Они даже сначала не хотели их расписывать. Дело в том, что она не взяла с собой свидетельство о расторжении предыдущего брака и свидетельство о перемене фамилии, сообщает «СтарХит».

Добавим, что Александра Стриженова — дочь актрисы Натальи Стриженовой. Это дочь Олега Стриженова от первого брака. Заметим, что первой женой звезды была актриса Марианна Стриженова. Из брак просуществовал всего несколько лет. В 1968 году пара рассталась.