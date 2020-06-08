«Красивые невозможно»: Анна Михалкова в белом платье с принтом пришла в гости к сестре

Анна Михалкова недавно отпраздновала 46-летие. За эти годы актриса воспитала троих детей. Андрей и Сергей учатся в университете, а вот их сестра Лидия только в этом году пойдет в первый класс.

Все они любят и тепло общаются со своей тетей, сестрой Анны Надеждой. 33-летняя девушка — тоже актриса. Она настолько близка с сестрой, что порой они даже одеваются в одном стиле. За время самоизоляции они почти не виделись. Но первые летние выходные не прошли без заветной встречи. Анна наведалась в гости к сестре.

Сестры сделали честное селфи без макияжа. Михалкова-старшая позировала в белом платье с принтом, а вот Надежда предстала в черной футболке.

«Как хорошо, что пропуск дают только два раза в неделю «по семейным обстоятельствам», — написала актриса.

Многие поклонники были рады видеть дочерей Никиты Михалкова. Некоторые одарили их комплиментами. «Очень нежное фото сестер! Чувствуется душевная привязанность», «Хорошенькие, сил нет», «Красивые невозможно», «Вы такие классные и настоящие», «Сестры! Вы очень талантливые!», «Девочки замечательные», «Драгоценные наши», — прокомментировали пост подписчики.