Сцена встречи Железного человека со своим отцом объясняет его жертву в финальных «Мстителях»

Сцена встречи Железного человека со своим отцом в фильме «Мстители: Финал» имела куда большее значение, чем просто занятное камео. Так считает обозреватель портала Screen Rant, указывая на то, что несколько минут разговора Тони Старка со своим родителем из прошлого стали для него мотивацией, чтобы героически пожертвовать собой в конце фильма.

Напомним, на протяжении 11 лет в фильмах про Железного человека зрители видели его внутренний рост по отношению к своему отцу. Тони не раз заявлял, что Говард Старк был холодным и расчетливым человеком, постоянно пропадал на работе. Юному изобретателю часто не хватало отцовской любви, от чего он и вырос наглецом и повесой.

Позже супергерой больше узнает о своих родителях и начинает проникаться к ним теплом. Но когда в «Финале» ему предоставляется, наконец, шанс завести собственную семью, он полностью отдается жене и дочери и отказывается идти на подвиги, чтобы спасать потерянную половину человечества. Старк не хочет, подобно своему отцу, «уйти на работу» и бросить родных.

Правда, это не вяжется с тем, что в конце фильма Железный человек жертвует собой, чтобы победить Таноса. А причина как раз в его путешествии во времени, где он внезапно встречает Говарда и говорит с ним, как мужчина с мужчиной. Пообщавшись с отцом, герой понял, что тот всегда волновался за своих жену и ребенка, но груз ответственности по защите мира принуждал его постоянно отсутствовать дома. Поняв и приняв своего родителя, Железный человек смог решиться на отважный поступок, чтобы защитить свою семью в глобальном плане.

Эта сюжетная линия дополнена в удаленной сцене «Финала», где Тони после смерти попадает в мир камня души и встречается со своей повзрослевшей дочерью. Железный человек опасается, что девушка возненавидела его за то, что он оставил ее, — как он ненавидел своего отца когда-то. Но Морган Старк успокаивает героя, говоря, что его жертва дала ей возможность вырасти в безопасном мире.