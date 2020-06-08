«Я бы приняла совсем другие решения»: продюсер «Друзей» пожалела о недостатке цветных актеров

Одна из создательниц легендарного ситкома «Друзья», продюсер Марта Кауффман в нынешние дни жалеет, что не сделала достаточно для актерского разнообразия в своем знаменитом сериале. Речь идет о цвете кожи актеров: за десять сезонов трансляции в картине только два раза появлялись темнокожие персонажи, и их роли были далеко не ключевыми.

Зрители и критики не раз уделяли этому факту внимание, а сейчас, когда в США бушуют демонстрации за значимость афроамериканцев, недовольство аудитории еще больше возросло. И огромная популярность ситкома уже не защищает его от нападок.

На днях в ходе одной из виртуальных дискуссий 63-летняя Марта взволнованно призналась, что при создании «Друзей» более 20 лет назад она очень хотела бы «знать то, что знает сегодня».

«Я бы приняла совсем другие решения, — цитирует продюсера издание Daily Mail. — Я имею в виду, что мы всегда поощряли разнообразие людей в нашей компании, но я сделала недостаточно. И теперь все, о чем я могу думать, это то, что я могу сделать. Как я могу запустить свое шоу по-новому?»

Добавим, что ранее актер Дэвид Швиммер, сыгравший Росса, в интервью The Guardian заявлял, что всегда стремился к разнообразию в «Друзьях». По его словам, он годами бился за то, чтобы его персонаж встречался с цветными женщинами. Госпожа Кауффман его не послушала, а теперь сильно переживает за судьбу своего творения.