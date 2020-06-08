«Просто ангелочек»: Резо Гигинеишвили показал подросшую дочку от Кочетковой

Три Года назад Резо Гигинеишвили развелся с Надеждой Михалковой. Они остались друзьями и по-прежнему вместе воспитывают общих наследников: девятилетнюю Нину и семилетнего Ивана. В прошлом году режиссер женился на светской львице Надежде Оболенцевой. Они тайно расписались в ЗАГСе, а потом устроили праздник. О своей личной жизни звезда кинематографа предпочитает не говорить.

А вот первой женой Резо была Анастасия Кочеткова. С участницей проекта «Фабрика звезд» он прожил всего четыре года, но в этом браке родилась его первая дочка — Мария. 8 июня девочка отметила свой день рождения. Режиссер поделился редкими архивными кадрами с наследницей и трогательно поздравил ее в соцсети. Сначала он процитировал слова из библии о любви.

«Маруся, это не мои слова, твой папа не так поумнел, это слова, написанные одним мудрым человеком давным-давно, но когда я тебя увидел в первый раз, именно в то мгновенье, когда я услышал твой голос , я ощутил смысл этих слов. И как всегда с людьми случается, потом многое забыл. Но понял одно благодаря тебе, что я уже не главный», — написал Резо.

Он также отметил, что всегда рядом с наследницей и во всем ей поможет. Гигинеишвили поблагодарил Кочеткову за ребенка. Поклонникам редко удается увидеть девочку, которой исполнилось 14 лет. Они отметили, что она растет настоящей красавицей. «Боже, как мило», «Какая красивая девочка», «Красавица невероятная», «Такая красивая у вас доченька! Просто ангелочек», «Счастливый папа», — прокомментировали пост подписчики.