«Ты действительно хочешь убить кучу людей?»: юная звезда фильма «Бекки» — о своей кровавой роли

Несколько дней назад в Америке вышел в прокат фильм «Бекки», из-за коронавируса его показывают только в автокинотеатрах и на онлайн-платформах. Картина интересна тем, что переосмысляет классическую концепцию «Один дома».

В центре сюжета — трудный подросток Бекки. У нее недавно умерла мама, и отец привозит 14-летнюю девочку развеяться в домик у озера. К несчастью, недалеко из тюрьмы сбегает банда заключенных во главе с садистски настроенным нацистом. Вот только несчастье ждет самих преступников, решивших помешать семейному отдыху, потому что Бекки готова дать им отпор. И не как Кевин Маккаллистер — веселыми ловушками, а с кровью и серьезными увечьями. В общем, у зрителей появился шанс оценить, кто опаснее: закоренелый маньяк или закомплексованный подросток.

больше по теме Премьера криминального триллера с Беллой Торн пройдет в автокинотеатрах Фильм Infamous стартует в прокате 12 июня.

Главную роль играет Лулу Уилсон, которая в свои 14 лет уже стала звездой фильмов ужасов, играя в них напуганных детей. «Бекки» для нее — новый шаг в карьере, когда она сменила амплуа, на подростка, который берет судьбу в свои руки и борется против злодеев. Об этом она рассказала в интервью порталу Coming Soon.

«Это сильно отличалось от всего, что я читала, когда мне было 11 лет (речь идет о сценарии, — прим. авт.), и я была эдаким задиристым женским персонажем. Мне понравилось с самого начала, — рассказала девочка. — Мои родители такие: «О, ты действительно хочешь убить кучу людей в этом фильме, Лулу?» А я: «Да, конечно, хочу. Я хочу получить шанс быть задирой».

Юную актрису очень взволновала эта роль. И не только новым амплуа, но еще и количеством исполненных трюков. Судя по трейлеру, девочке пришлось много бегать, прыгать и драться. Но Уилсон с гордостью заявляет, что все свои трюки она привыкла делать сама.

Добавим, что девочке настолько понравилась ее роль маленького садиста, что она заверила, что стопроцентно вернется к ней, если ей дадут такую возможность.