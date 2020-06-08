«Все новое! Но я с ума схожу»: Асмус впервые заговорила о переезде в новый дом

Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» дала понять, что она до сих пор не может избавиться от строительной пыли в комнатах.

32-летняя актриса Кристина Асмус разоткровенничалась о переезде в новый дом. Знаменитость впервые заговорила о столь важном событии для их семьи. По словам артистки, примерно месяц-полтора назад она начала обустраиваться в новом жилище после продолжительного ремонта, который длился «целую вечность».

Возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова дала понять, что она осталась довольна дизайном, стильным интерьером и обстановкой. При этом есть одно но! Девушка никак не может избавиться от строительной пыли в комнатах. Этот факт выводит Кристину из себя, доставляя ей большие неудобства.

«Все новое, красивое, классное, свое. Но строительная пыль… я с ума схожу», — отметила актриса, пожаловавшись на то, что даже генеральные уборки не помогли ей устранить источник загрязнения.

Артистка уточнила, что она устала «мыть и оттирать», особенно учитывая тот факт, что пыль все так же видна. Стоит отметить, что Кристина пока еще не устраивала экскурсии по новому дому для своих поклонников. Ранее возлюбленная юмориста отметила день рождения в прямом эфире, пригласив поучаствовать в этом мероприятии всех своих верных почитателей. А вот Гарик Харламов к празднику жены не присоединился.

В одном из своих интервью Асмус уточнила, что раньше она была готова браться за любую роль. Однако сейчас артистке хочется больше времени проводить дома с семьей. По словам Кристины, многим может показаться, что она работает на износ, принимая участие в различных шоу и других проектах. Но при всем при этом актриса не забывает и про отдых. Так, еще до введения режима самоизоляции возлюбленная шоумена вместе с шестилетней дочерью Анастасией побывала на Мальдивах.