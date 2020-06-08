«Я притворный герой, а вы — герой настоящий»: Марк Хэмилл поблагодарил медсестру в прямом эфире

Знаменитый американский телеведущий Джимми Киммел во время своего ток-шоу Jimmy Kimmel Live! стал включать в прямой эфир рядовых работников здравоохранения, чтобы рассказать об их самоотверженном труде во время пандемии, ну и показать стране современных героев. Акция называется #HealthCareHero. Одной из ее участниц стала медсестра из Сан-Диего по имени Хлоя Дукоза, которая проводит тесты на коронавирус в передвижной палатке.

Женщина вышла в прямой эфир из дома и рассказала о своей работе. После этого ведущий уточнил, что она является большой фанаткой «Звездных войн». Медсестра призналась, что пересматривала космическую сагу более десяти раз.

Тогда Киммел сказал, что на связи есть еще один человек, который хочет ее поприветствовать. И под звуки знаменитого саундтрека из фильма к трансляции подключился 68-летний актер Марк Хэмилл — исполнитель роли Люка Скайуокера. Сначала артист изображал джедая и пожелал восторженной поклоннице, чтобы сила пребывала с ней, затем отметил, что женщина смотрела «Звездные войны» чаще, чем он сам.

«Я прочел обо всем, что вы делаете, — обратился Марк к Хлое уже серьезно. — Шесть лет медсестра, работающая по ночам, да еще и в палатке. Я хочу сказать, это так здорово. Я притворный герой, а вы — герой настоящий. Так что спасибо вам за службу».

В конце встречи Киммел объявил, что в рамках акции Хлоя и ее коллеги получат 10 тысяч долларов от спонсора, который также благодарит ее за тяжелую работу. А Марк Хэмилл еще пообещал от себя прислать ей подписанный световой меч.