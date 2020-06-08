«Нельзя менять сиделок»: Цымбалюк обвинила родственников Джигарханяна в ухудшившемся самочувствии режиссера

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников режиссера в ухудшившемся самочувствии актера и режиссера. Утром 8 июня стало известно, что 81-летний народный артист оказался в больнице с инсультом. Позже друг Джигарханяна пояснил, что руководитель столичного театра оказался в медицинском учреждении не экстренно – ему просто необходимо проверить некоторые органы.
Переживаниями по поводу здоровья бывшего супруга поделилась пианистка. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro Цымбалюк-Романовская подметила, что уже два года после официального развода она всерьез озабочена вопросом самочувствия Джигарханяна. Общаться с режиссером она не может, поскольку уверена: именно родственники отобрали у мужчины телефон. При Виталине Джигарханян был здоров и активен.
«Хочется, чтобы в этот раз он проскочил тоже. Мне кажется, он после развода пострадал намного больше, чем я, потому что его жизнь поломалась. Еще, что важно, ему нельзя было менять образ жизни: его перевозили в съемные квартиры, меняли сиделок.
Джигарханяну нужно было просто жить в спокойном состоянии и работать. В театре он вообще уже два года не появлялся, он из дому не выходил уже очень давно. Я думаю, что это тоже привело к ухудшению здоровья», — подытожила она.