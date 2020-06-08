Вупи Голдберг озвучила короткометражку про жизнь в 2050 году

Ко Всемирному дню окружающей среды в Сети появилась анимационная короткометражка «Гигантские перемены», озвученная легендарной американской актрисой Вупи Голдберг. 64-летняя звезда присоединилась к экологическому движению «Восстание против вымирания», чтобы еще раз напомнить людям о проблемах экологии.

В мультфильме она озвучивает бабушку, которая читает внучке «сказку» о людях, погубивших планету. Не дочитав до конца, женщина предлагает девочке закончить историю, и та фантазирует, что человечество одумалось и начало жить в гармонии с растениями и животными.

Затем малышка спрашивает бабулю, действительно ли люди поступили именно так. Но женщина не знает ответа и предлагает только надеяться. На календаре в комнате обозначен 2050 год, что делает финал открытым: зрители не знают, что произошло с Землей, но в их руках находится ее реальное будущее.

В конце ролика сообщается, что к 2050 году миллиарду человек на планете негде будет жить, а половина видового состава животных вымрет. После этого зрителю предлагают перейти на сайт, где описаны наиболее эффективные действия, которым может следовать обычный человек для сохранения окружающей среды.

Добавим, что ранее в ролике той же организации поучаствовал актер Хоакин Феникс.